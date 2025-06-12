La Massana
El Festival d'astronomia comença demà amb una observació junior
L'acte central tindrà lloc dissabte a la nit amb l'apagada de llums a Arinsal
El Festival d'astronomia Andorra Comapedrosa iniciarà demà al vespre amb una observació nocturna adreçada al públic familiar amb infants d'entre 5 i 10 anys, a l'estació d'Arinsal. Demà al vespre també hi haurà una sessió d'astrofotografia, a càrrec de l'associació fotogràfica de les Valls del Nord. L'acte central serà dissabte a les 23 hores, amb l'apagada de llums al poble d'Arinsal. "Arinsal es quedarà a les fosques i serà el moment de mirar cap amunt per veure l’espectacle natural que ens ofereix el nostre cel nocturn", ha explicat el cònsol menor de la Massana, Roger Fité. La resta de propostes es poden consultar a la pàgina web del comú.
Torna el Festival d'astronomia amb apagada de llums a Arinsal
