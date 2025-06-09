Encamp

L'aplec tradicional omple Sant Romà de Vila

Una cinquantena d'encampadans participen en la celebració

Un moment de la ballada de Sardanes durant la diada de Sant Romà de Vila.

Un moment de la ballada de Sardanes durant la diada de Sant Romà de Vila.E.M.

Víctor González
Publicat per
Víctor González
Encamp

Creat:

Actualitzat:

Avui al matí, dilluns de Pentecosta, l'església de Sant Romà de Vila ha acollit l'aplec tradicional. Una cinquantena d'encampadans ha omplert el temple en una celebració en la que també han assistit representants comunals i del Govern. El cònsol menor, Xavier Fernàndez, ha destacat la participació ciutadana en la festa "després d'un cap de setmana frenètic" d'activitats esportives a la parròquia, fent referència a l'Spartan Race. Després de la missa, s'han ballat sardanes i s'ha repartit coca de recapte i vermut per a tothom.

