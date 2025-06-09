CURSA D'OBSTACLES
L’Spartan Race tanca tres jornades d’èxit i ja pensa en la 10a edició
Encamp va abaixar el teló de la novena edició de l’Spartan Race i va deixar molt bones sensacions a l’organització. Durant tres dies, la parròquia ha estat l’epicentre de l’esport i la superació, amb més de 4.100 corredors de 53 nacionalitats en una edició, la novena, que ha estat la que ha comptat amb més participació internacional fins ara. El director de Spartan Espanya i Andorra, Àngel Sanz, va valorar molt positivament el desenvolupament de la cita: “Hem complert tots els objectius: participació, qualitat de l’esdeveniment i integració amb el territori”, i també va destacar que celebrar la cursa a Encamp “és un altre nivell”, gràcies al suport institucional i la implicació ciutadana. De cara al 2026, ja s’està treballant en una 10a edició especial per commemorar els 10 anys de presència a la parròquia, amb novetats com un campionat entre empreses andorranes.
Pel que fa a l’àmbit esportiu, Pau Nacenta (1h07’08”), que va ser segon a la Beast, i Anna Pavelková (1h23’56”), en les categories masculina i femenina respectivament, es van imposar en la prova Súper, després de completar un recorregut de 10 quilòmetres i 25 obstacles.