Més de 700 infants participen a l'Spartan Kids
Enguany se celebra la segona edició, que ha comptat amb la participació de totes les escoles d'Encamp i el Pas de la Casa
Segona edició d'una Spartan Kids on s'ha tornat a veure més de 700 alumnes de totes les escoles d'Encamp i el Pas de la Casa gaudir de l'esport i els seus valors. "Els infants participen i gaudeixen de l'esport, que és superació, passar els obstacles i arribar a la meta amb la felicitat que hem vist durant tota la jornada", ha expressat el conseller de Finances, Esport i Reactivació Econòmica d'Encamp, Nino Marot. Una prova que ha donat el tret de sortida al 'Spartan Weekend', on es preveu que uns 4.125 participants i més de 10.000 visitants puguin arribar a passar pel centre vila encampadà per gaudir d'un cap de setmana d'activitat esportiva.
El recorregut d'enguany ha estat, novament, interurbà. Amb sortida esglaonada des de l'aparcament del Parc de l'Ossa, els nens i nenes han hagut de fer tot un recorregut pel carrer principal, on han hagut de passar obstacles fins a arribar a l'aparcament del Prat de l'Areny. Segons han mencionat diversos alumnes, aquest no és el primer cop que fan la Spartan Kids i sempre la realitzen amb alegria, ja que és un moment "d'esport i passar-ho bé amb els companys".
Com cada gran esdeveniment, comporta unes afectacions al trànsit que, des del comú d'Encamp intenten compensar amb el benefici de la població en general i les escoles. "És un esdeveniment molt gran i hi ha danys col·laterals com les restriccions de trànsit o el tancament d'aparcaments", ha declarat Marot, recordant que ja s'han habilitat diverses ampliacions d'estacionament provisional. Així mateix, també ha volgut demanar disculpes des de la corporació comunal per les molestes i ha expressat que "restablirem la normalitat amb l'obertura de carreteres i aparcaments de seguida que puguem".
Finalment, el conseller de Finances, Esports i Reactivació Econòmica ha incidit que el retorn econòmic directe, tant per la parròquia com pel país, ascendeix a 2,2 milions d'euros. "Fa sis anys que ubiquem l'Spartan Race a la vila i la gent ho comença a conèixer a poc a poc", ha conclòs.
El cap de setmana de l'Spartan iniciarà prop de les 07.30 hores de dissabte amb la sortida de les distàncies Ultra, de 50 quilòmetres i 60 obstacles, mentre que a les 09.15 hores està programat el primer inici de la distància Beast, de 21 quilòmetres i 30 obstacles. Per diumenge, serà el torn de les distàncies Super (de deu quilòmetres i 25 obstacles) i Sprint (de cinc quilòmetres i vint obstacles).