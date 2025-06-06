CURSES D'OBSTACLES
Una relació consolidada
L’Spartan Race arriba per novena vegada a Encamp deu anys després d’estrenar-se per primer cop el 2016
La parròquia d’Encamp i l’Spartan Race seguiran la seva història d’amor, que ja fa deu anys que dura i que avui encetarà la novena edició amb gairebé 5.000 participants. Una metàfora utilitzada pel cònsol menor de la parròquia, Xavier Fernàndez, que va assenyalar que “fa nou edicions que vam arrencar aquesta relació d’amor, una relació molt intensa”, a més d’afegir que “Spartan Race confia en Encamp i Encamp confia en Spartan Race”. El director general de l’esdeveniment, Ángel Sanz, va recollir el guant llançat i va seguir amb aquest símil, destacant que “és una relació d’amor que dura deu anys, però l’amor s’ha d’alimentar, i entre tots hem aconseguit donar estabilitat a aquest projecte, perquè les relacions es mantenen quan es treballen cada any i cada dia”. 700 escolars de la parròquia encetaran el cap de setmana espartà amb l’Spartan Kids aquest matí, i 4.124 corredors disputaran entre demà i diumenge les curses adultes amb l’esprint (5 quilòmetres i 20 obstacles), la súper (10 quilòmetres i 25 obstacles), la beast (21 quilòmetres i 30 obstacles) i l’ultra (50 quilòmetres i 60 obstacles). L’epicentre enguany estarà situat a l’aparcament del Prat de l’Areny, on hi haurà l’arribada, ja que la meta habitual de les últimes edicions, l’aparcament de Sant Miquel, es troba en obres.
“Fa nou edicions que vam iniciar aquesta relació d’amor, una relació d’amor molt intensa”
En total, hi haurà més de 53 països representats a Encamp al llarg del cap de setmana, amb una àmplia participació espanyola (el 53% del total), i amb un augment de corredors nacionals, passant del 2% al 3%, i de la presència femenina, que suposa ja un 21% del total. Per tot plegat, Sanz va destacar que “la cursa d’Encamp s’ha consolidat com a destí europeu per excel·lència i transcendeix el Campionat d’Europa”, i va donar com un dels arguments que la vila encampadana “dona la possibilitat de canviar els recorreguts cada any, i sembla que la cursa sigui cada cop diferent, de fet, aproximadament el 20% del recorregut d’enguany serà totalment nou”.
“La cursa d’Encamp s’ha consolidat com a destí europeu per excel·lència i transcendeix l’Europeu”
I què passarà l’any vinent amb la desena edició de la cursa? Sanz va admetre que ja estan pensant algunes coses que passen per “escoltar molt el comú”, escoltar, “perquè tampoc volem molestar i que això generi un caos”, amb l’objectiu “d’integrar-ho tot perquè sigui una festa en comú entre la cursa i el que passa fora d’ella”.
AFECTACIONS EL CAP DE SETMANA A LA PARRÒQUIA
A més, les línies L2, L3, L4 i Uclic anul·laran les parades corresponents entre la rotonda del Prat de Genil i la que enllaça la carretera CG-2 amb l’avinguda François Mitterrand. Per pal·liar aquesta manca de parades se n’habilitaran dues de provisionals a la rotonda de l’antic telecabina i davant de la benzinera de l’Obac. Per últim, els aparcaments comunals de les Feixes del Funicamp i del Prat de l’Areny romandran tancats durant l’esdeveniment.