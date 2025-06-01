Escaldes-Andorra la Vella
Èxit de la Cursa Illa Carlemany amb 4.000 participants
La prova ha recollit 8.000 euros en benefici dels programes centrats en la protecció de la infància d'Unicef
La tradicional Cursa Popular Illa Carlemany ha aplegat avui 4.000 participants, en la 14a edició, i pràcticament s’han exhaurit l’existència de dorsals. Es tracta d’una edició especial perquè culmina una setmana esportiva amb la celebració dels Jocs dels Petits Estats d’Europa Andorra 2025, per aquest motiu porta l’eslògan ‘Dia olímpic’. Els participants han pogut decidir si volien córrer la cursa de cinc o dos quilòmetres. La sortida s'ha fet davant del centre comercial Illa Carlemany amb l'arribada al Parc Central d'Andorra la Vella.
L’activitat té un vessant solidari amb l’aportació econòmica a una causa social amb la venda de les samarretes. En aquesta edició, s’han recollit 8.000 euros en benefici dels programes centrants en la protecció de la infància d’Unicef. Com a novetat, enguany s’han lliurat premis als millors corredors adults no federats de la cursa de dos quilòmetres, els quals s’afegeixen als guardons per als millors infants d’aquesta cursa.