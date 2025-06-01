Cursa popular Illa Carlemany
Espot valora positivament l'organització dels Jocs i les medalles obtingudes per Andorra
El cap de Govern ha destacat que ha estat una "setmana fantàstica"
El cap de Govern, Xavier Espot, ha valorat positivament l'organització dels Jocs dels Petits Estats, com també les medalles obtingudes per la delegació andorrana. Espot ha destacat que ha estat una "setmana fantàstica" perquè totes les institucions implicades com el comitè olímpic, el ministeri, els set comuns, les federacions o els voluntaris "han mostrat el millor de nosaltres mateixos com a país". Per aquest motiu, el polític ha asseverat que se sent "orgullós de ser el cap de govern d'un país tan empàtic, tan solidari i que concep l'esport com la millor forma de construir un món millor". Espot ho ha afirmat després de finalitzar la 14a edició de la Cursa Popular Illa Carlemany, pel qual enguany sota l’eslògan 'Dia olímpic', ha servit per concloure l'esdeveniment esportiu fent participar a la ciutadania a viure l’esperit dels Jocs. Unes 4.000 persones no s'han perdut la proposta i han corregut pels carrers d'Andorra la Vella i Escaldes-Engordany.
El cap de Govern ha relatat que les altres delegacions els han traslladat que les competicions han estat "ben organitzades" i que l'organització ha estat "fantàstica". A més també ha esmentat que el menjador esportiu ha estat molt ben valorat pels esportistes i igual que les instal·lacions. "Això ens ha de fer sentir contents i ens ha d'infondre d'orgull, del fet que som capaços d'organitzar amb molt bona nota els esdeveniments de gran envergadura com aquest", ha declarat Espot.
El polític també ha catalogat com a "fantàstic" les medalles aconseguides en els Jocs, ja que la delegació andorrana ha assolit el rècord de metalls, amb 38. Una xifra mai assolida en aquest esdeveniment. "Hem superat el rècord d'Andorra del 2005 amb 38 medalles i molts ors, i en disciplines fins i tot que no teníem unes expectatives molt altes", ha assegurat el polític, que ha agregat: "No només han fet moltes medalles, sinó que les han fet en moltes disciplines diferents". Espot ha aprofitat els bons resultats per treure pit, ja que ha argumentat que això també està relacionat amb les mesures que s'han adoptat des del ministeri d'Esports. "Crec que això també demostra el bon punt en què es troba l'esport andorrà i l'encert de les polítiques que es porten a terme des del Govern i des de les federacions esportives", ha descrit el cap de Govern.
Espot ha valorat positivament la gran participació que ha rebut la 14a edició de la Cursa Popular. Unes 4.000 persones s'han inscrit en algun dels dos recorreguts que hi havia, el de 5 quilòmetres, que corresponia al Campionat d’Andorra; o en el de 2 km, pensada per al públic familiar. La proposta s’emmarcava dins de les accions de la Campanya nacional de promoció de l’activitat física. En aquest sentit, Espot ha remarcat que la finalitat és "promoure és hàbits de vida saludables, i l'esport també, com a un factor de cohesió d'unitat i com un factor de solidaritat".