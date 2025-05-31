Cultura
Sant Julià viu una diada de Canòlich "diferent i històrica"
Desenes de persones han pujat fins al santuari per participar en una dia marcat per la fe, la cultura i la tradició
Sant Julià de Lòria ha viscut aquest dissabte una de les jornades més sentides del seu calendari amb la celebració de l’Aplec de la Mare de Déu de Canòlich. Desenes de persones han pujat fins al santuari per participar en una diada marcada per la fe, la cultura i la tradició, però també de germanor, ja que la diada també és un punt de trobada entre lauredians. L'edició d'enguany ha destacat per l'anunciament del canvi de copríncep episcopal per part del bisbat d'Urgell. Abans d'oficialitzar la missa de les 12 del migdia, s'ha comunicat que Josep-Lluís Serrano Pentinat és des d'aquest dissabte el nou copríncep episcopal en substitució de Joan-Enric Vives.
"Ha estat un Canòlich justament diferent i històric", ha afirmat el cònsol de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, en referència al canvi de cap d'estat. "No sé si havia passat en altres moments a la història del país que s'hagués fet aquest traspàs entre bisbes durant la celebració d'actes a dins del país, però en tot cas, aquest sempre el recordarem aquí a Sant Julià", ha asseverat el cònsol. Des de la corporació han relatat que no sabien res del nomenament, tot i que alguna cosa s'ensumaven quan han vist els controls que hi havia. "Avui a primeríssima hora quan hem començat a veure el muntatge del dispositiu, ja hem dit que hi havia alguna cosa", ha detallat Cairat.
Una jornada matutina
La jornada ha començat ben d’hora, a les 8 del matí, amb una missa a l’església parroquial, que ha servit per donar el tret de sortida a una sèrie d’actes que s’han allargat durant tot el matí. A les 9.30 hores ha tingut lloc la benedicció del tradicional pa de Canòlich, que posteriorment s’ha repartit entre els assistents fins a les 14 hores. "Tot i que hem comprat la mateixa quantitat de pans que cada any, ens hem quedat sense", ha declarat Cairat. Un any més, la gent s'ha bolcat amb l'activitat, ja sigui pujant amb vehicles particulars, amb el servei de bus o caminant. En aquest sentit, el cònsol ha assegurat que la quantitat de gent que s'hi ha desplaçat demostra que "hi ha molt sentiment de comunitat" a la parròquia.
A les 10 del matí, el santuari de Canòlich ha acollit una nova missa, seguida per una ballada de sardanes amb la cobla Ciutat de Manresa, que ha posat música i calidesa a la trobada.
Un dels moments més emotius del dia ha estat a les 12 amb la missa concelebrada per tots els rectors d’Andorra i la tradicional benedicció del terme. L’acte ha comptat amb l’acompanyament musical de la cobla Ciutat de Manresa i la representació del 'Ball de Canòlich' a càrrec de l’Esbart Laurèdia.