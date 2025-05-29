Sessió de comú
Ordino espera l'estudi de les línies nacionals per fer canvis en el bus parroquial
La sessió del comú ha aprovat la possibilitat que a l'hivern es puguin transportar esquís als busos
El comú d'Ordino està a l'espera de l'estudi de les línies dels autobusos nacionals per veure quins canvis es podrien tirar endavant al bus comunal, ja que si per exemple l'L6 arriba a la Cortinada, que és un dels aspectes que defensen des del comú, el bus parroquial deixaria de fer parades al centre d'Ordino i en el recorregut fins al poble ordinenc i, en canvi, se'n farien altres o es miraria d'allargar la línia fins als Buners, ja que llavors el bus de la línia nacional deixaria de parar a l'Auditori Nacional i el comunal faria el recorregut fins a les escoles Germans de Riba. Aquesta és una de les possibilitats que s'inclouran en el nou concurs per a la concessió del bus que la corporació comunal ha aprovat aquest dijous i que suposarà també altres millores com la possibilitat que a l'hivern es puguin transportar esquís als busos, una possibilitat que ara no està inclosa.
Durant la sessió s'ha acordat també allargar la concessió actual fins al 30 de setembre, temps necessari per poder-ne fer la nova. Aquest ha estat un dels punts tractats en la sessió de consell de comú en la que també s'ha acordat un reglament que ha de regular les subvencions esportives, socials i culturals que atorga el comú. La intenció és "harmonitzar-les", ha explicat la cònsol major, Maria del Mar Coma.
Així, i pel que fa al transport comunal, la cònsol major ha detallat que els busos que fan el servei actual són "petits" i que s'ha detectat que a l'hivern la gent que volia viatjar amb esquís no ho podia fer per un motiu de seguretat i el que s'ha inclòs en el nou concurs és que es prevegi que aquesta possibilitat es pugui implementar. I ha afegit que aprofitant la nova concessió també es vol fer millores quant als recorreguts, però que aquesta qüestió està a l'espera de veure el que passa amb el transport nacional, ja que en funció de com quedi es faran unes o altres modificacions. "Apretem fort perquè l'L6 arribi a la Cortinada", ha argumentat, ja que considera que el nucli ha crescut prou perquè la línia nacional hi arribi, amb la qual cosa es podrien modificar recorreguts comunals com fer passar el bus per dins el poble per fer la cobertura fins a l'Auditori Nacional i més amunt.
D'altra banda, tal com s'ha esmentat, en la sessió de consell de comú d'aquest dijous s'ha aprovat el nou reglament per a les subvencions. Coma ha exposat que el principal canvi respecte de la situació actual és que quedarà per escrit els criteris, els terminis, la documentació que cal aportar i el seguiment posterior a les ajudes que dona el comú tant en l'àmbit esportiu com social i cultural. Per exemple fins ara esports sí que ho tenia una mica regulat, però la situació diferia amb les ajudes que es donaven a altres departaments i el que s'ha volgut és "harmonitzar" els criteris i que d'aquesta manera "tothom sàpiga a què es pot atenir" i que hi hagi una mateixa "base". Així, s'ha acordat que les subvencions es podran demanar al setembre i també es demanarà una informació a posteriori per saber l'impacte que les ajudes han pogut tenir, és a dir, a quantes persones s'ha arribat, si eren de la parròquia, o si l'esdeveniment subvencionat ha tingut un impacte econòmic a Ordino, entre altres temes.
A l'últim, i en l’àmbit esportiu, el comú ha aprovat el finançament per a tres noves proves esportives, una d’escalada organitzada per la FAM; la prova ciclista MoraBanc Clàssica, i l’organització del campionat d’Europa Rugbi 7 a Ordino, els dies 20, 21 i 22 de juny.