Construcció
Els cònsols d'Ordino creuen que els propietaris "no han fet una bona lectura" del POUP
La cònsol major, Maria del Mar Coma, ha defensat que no tornaran "enrere" i "'matxacar'-ho tot"
Els cònsols d'Ordino consideren que els propietaris de terra "no han fet una bona lectura" del pla d'urbanisme i adverteixen que el que no es farà "és tornar enrere". "Hem fet un exercici de garantia", ha defensat el cònsol menor, Eduard Betriu, que també ha defensat que "hi ha zones de creixement i es pot "créixer molt".
Els cònsols han defensat el nou POUP. "És profitós per a tothom, per a la parròquia i per a Andorra en general", han argumentat i han valorat que si finalment acudeixen a la justícia "estan en el seu dret" i que llavors caldria veure si es dictamina si el POUP és conforme a la llei o no. La cònsol major, Maria del Mar Coma, ha defensat que cada vegada que els propietaris han demanat una reunió des del comú s'ha estat "obert" a reunir-se amb ells, però també ha deixat clar que el que no poden fer és que exposin les seves demandes i que automàticament se'ls doni la raó. En aquest sentit, ha defensat que no tornaran "enrere" i "'matxacar'-ho tot" i han considerat que cal "ser realistes" amb les seves demandes, ja que per exemple la parcel·la mínima de 2.500 metres "serà d'agrair" i a més es preveuen "zones de creixement i encara es pot créixer molt", segons ha completat Betriu. En aquest sentit, Coma ha defensat que quan argumenten que "han perdut valor" de les seves terres cal demanar-se "quin valor", ja que caldria saber "si tens comprador, perquè si no el valor és molt relatiu". En aquest sentit, ha posat l'exemple de terrenys que avui en dia no tenen ni accés i que amb l'anterior pla serien urbanitzables i s'ha demanat quant valdrien en aquest cas. "Estem donant l'opció a què la terra un dia valgui alguna cosa", ha argumentat Coma mentre que el cònsol menor ha afegit que hi ha molta gent que aplaudeix els canvis i que si no haguessin fet res "hauríem fet tard". També han defensat que no es poden atendre interessos particulars. "No podem fer un pla d'urbanisme amb noms i cognoms", ha etzibat Coma.
La cònsol major també ha posat sobre la taula que des de l'associació de propietaris no es facin propostes concretes. Un aspecte que també han subratllat des de l'oposició. El conseller Enric Dolsa s'ha mostrat "sorprès" que el president de l'associació de propietaris de terres, Josep Duró, no hagi contactat amb ell i ha confirmat que sí que ha fet arribar una carta a la seva companya de files, Jordina Bringué, que ha explicat que la missiva inclou la demanda d'una "reunió comunitària per discutir les conseqüències" del nou pla i la possibilitat que el projecte acabi als tribunals. En aquest sentit, Dolsa ha defensat que haurien d'especificar quines són les demandes concretes, ja que "amb generalitats, no s'hi pot entrar". En aquest sentit, ha recordat que des de la minoria, malgrat no haver treballat el projecte urbanístic i no haver pogut "incidit" sí que es creu que és "més just" que el que havia fet l'anterior mandat. "Si és més bo, no ho sé", ha etzibat, i ha afegit que "tampoc" sap "què vol" el president de l'associació.
Dolsa ha manifestat que si des de l'APTA creuen que el POUP "lesiona els seus drets tenen tot el dret" d'anar a la justícia, però també ha lamentat que si s'opta per aquesta opció "s'allargarà encara més tot el procés" quan el POUP ja està a la recta final.