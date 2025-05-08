INTERPARROQUIAL
Concòrdia no va informar els ‘seus’ comuns dels detalls de la llei
La resta de corporacions no coneixen el contingut de la proposta i només van rebre una trucada per avisar-los que es presentaria en roda de premsa
Concòrdia i els seus comuns no es posen d’acord. Contràriament al que afirma la formació política, els comuns d’Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany expliquen que Concòrdia no va informar-los dels detalls de la proposició de llei de reserva natural de les Valls d’Andorra. L’objectiu del text, anunciat dimarts en roda de premsa, és “crear un sistema de reserva natural que protegeixi més del 50% del territori”, segons va afirmar la presidenta suplent del grup, Núria Segués.
Els tres comuns apunten que sí que han parlat de la proposta amb el partit, però només en termes generals, sense baixar als detalls específics del document. Tampoc s’han abordat els punts més complicats del projecte des del punt de vista jurídic, com ara la qüestió competencial. Pràcticament, la totalitat del territori que Concòrdia voldria protegir és de propietat comunal. Tot i això, les tres corporacions es mostren d’acord amb la filosofia del projecte i esperen poder continuar treballant amb el partit per ampliar la protecció del territori.
NACIONAL
Escalé contradiu els 'seus' comuns i afirma que Andorra la Vella té el text de la proposta
Ignasi de Planell
Manca d'informació
La resta de comuns encara en saben menys coses, de la proposta de Concòrdia. Els cònsols d’Ordino van ser informats pel partit que es faria una roda de premsa per anunciar la proposició de llei. Ara com ara, però, no en poden fer una valoració perquè no va explicar-los com s’articularà el text. El comú de la Massana tampoc pot pronunciar-s’hi perquè no ha tingut accés als detalls del text. El d’Encamp tampoc coneix el contingut de la proposició de llei i, com el d’Ordino, va rebre una trucada d’avís el dia abans de la presentació. Fonts del comú de Canillo van afirmar que ni tan sols s’ha parlat del projecte amb Concòrdia.
Per la seva part, el ministre portaveu, Guillem Casal, va criticar Concòrdia per presentar un projecte abans de parlar amb les parts implicades. El ministre no va entrar en valoracions sobre el contingut de la proposició, ja que no n’ha pogut llegir el text. Tot i això, va comentar que el que ell faria seria “primer parlar amb els comuns, després analitzar i estudiar la proposta i finalment presentar-la”, deixant entreveure que Concòrdia ha començat la casa per la teulada. “Els comuns han de ser al centre del procés de reflexió”, va remarcar el mandatari. “És imprescindible poder treballar amb els actors implicats”, va asseverar Casal, i va afegir que “és més important una protecció qualitativa i no una de quantitativa”.
Desacord
- SENSE DETALLS DE LA PROPOSICIÓ DE LLEI. Concòrdia no ha explicat els detalls de la proposició de llei de reserva natural de les Valls d’Andorra, que va presentar aquest dimarts en roda de premsa al Consell General.
- INTERÈS A PROTEGIR EL TERRITORI. Tot i l’absència d’una proposta concreta, els comuns on governa Concòrdia estan disposats a continuar treballant amb el partit per ampliar la protecció de l’espai natural.
- CASAL SOSTÉ QUE CAL PARLAR AMB ELS IMPLICATS. El ministre portaveu, Guillem Casal, critica Concòrdia per no haver parlat amb les parts implicades abans de presentar una proposició de llei que toca de ple les competències dels comuns.