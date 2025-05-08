Proposició de protecció del territori
Escalé contradiu els 'seus' comuns i afirma que Andorra la Vella té el text de la proposta
Les tres corporacions han assegurat que només havien parlat en termes generals
Cerni Escalé assegura que els 'seus' comuns coneixen el text de la proposició de llei presentada dilluns per Concòrdia per protegir més del 50% del territori, del qual les parròquies tenen la competència com a propietaris de la majoria del terreny. El president del grup parlamentari de la formació contradiu les corporacions d'Andorra la Vella, Escaldes i Sant Julià quan manifesten que no els van informar dels detalls de la proposta i afirma que coneixien la proposició. Escalé detalla que el comú de la capital té el text i que ha mantingut trobades amb la cònsol menor, Olalla Losada, i el conseller Marc Torrent i de manera més superficial ha informat el cònsol major, Sergi González.
El líder de Concòrdia nega també la versió d'Escaldes i assenyala que va parlar llargament sobre la proposta legislativa amb la cònsol major, Rosa Gili, i amb la consellera Magda Mata. I recalca que en la conversa amb Mata tenien el text al davant i desplegant el mapa. Escalé explica que en el cas de Sant Julià va parlar amb el cònsol major, Cerni Cairat, i que aquest coneix els perímetres que fixa la proposició de llei perquè ja havia vist la proposta que ha presentat Concòrdia.
PARRÒQUIES
Respecte a la informació facilitada als quatre comuns que no tenen representació de Concòrdia, Canillo, Encamp, Ordino i la Massana, Escalé no ha fet cap puntualització. Les quatre corporacions van comentar ahir que la formació només els va informar que farien una roda de premsa per fer pública la proposició de llei i no han fet una valoració del text perquè no han tingut accés al contingut de la proposta.