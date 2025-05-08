Treballs de restauració
La campana de Sant Miquel d’Engolasters torna a casa per la diada parroquial
El Departament de Patrimoni Cultural va iniciar els treballs de restauració el 2022
La campana de Sant Miquel d'Engolasters torna al seu lloc original, coincidint amb la celebració de la diada parroquial, després dels treballs de restauració que ha dut a terme el Departament de Patrimoni Cultural des de 2022, segons ha informat Govern. Concretament, s'ha restaurat la campana i s'ha encomanat la construcció d'un nou batall i jou de fusta per tornar-la a penjar.
Els escaldencs celebren el retorn de Sant Miquel d’Engolasters com a festiu
Agències
El cap de l'executiu, Xavier Espot, i les ministres d'Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín, i de Cultura, Mònica Bonell, han assistit a la benedicció de la campana, que està previst que els pròxims dies torni a sonar des de dalt del campanar.
Xavier Espot ha assenyalat que "hem volgut contribuir a fer lluir més aquesta festa, recuperant la campana original de Sant Miquel d’Engolasters, de mitjan segle XVI, que hem restaurat i que tornarà després de cent anys al seu lloc d’origen". A principis del segle XX, la campana va ser retirada de l'església de Sant Miquel d'Engolasters i traslladada a l'antiga església de Sant Pere Màrtir. Amb la inauguració de l'església nova, al 1956, va ser custodiada en un dels replans del nou campanar, i als setanta i vuitanta va ser exhibida en diverses fires de mostres.