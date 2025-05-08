Treballs de restauració

La campana de Sant Miquel d’Engolasters torna a casa per la diada parroquial

El Departament de Patrimoni Cultural va iniciar els treballs de restauració el 2022

El cap de Govern, Xavier Espot, tocant la campana restauradaCEsteve/SFGA

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

La campana de Sant Miquel d'Engolasters torna al seu lloc original, coincidint amb la celebració de la diada parroquial, després dels treballs de restauració que ha dut a terme el Departament de Patrimoni Cultural des de 2022, segons ha informat Govern. Concretament, s'ha restaurat la campana i s'ha encomanat la construcció d'un nou batall i jou de fusta per tornar-la a penjar.

El cap de l'executiu, Xavier Espot, i les ministres d'Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín, i de Cultura, Mònica Bonell, han assistit a la benedicció de la campana, que està previst que els pròxims dies torni a sonar des de dalt del campanar.

Xavier Espot ha assenyalat que "hem volgut contribuir a fer lluir més aquesta festa, recuperant la campana original de Sant Miquel d’Engolasters, de mitjan segle XVI, que hem restaurat i que tornarà després de cent anys al seu lloc d’origen". A principis del segle XX, la campana va ser retirada de l'església de Sant Miquel d'Engolasters i traslladada a l'antiga església de Sant Pere Màrtir. Amb la inauguració de l'església nova, al 1956, va ser custodiada en un dels replans del nou campanar, i als setanta i vuitanta va ser exhibida en diverses fires de mostres. 

tracking