Escaldes-Engordany
Els escaldencs celebren el retorn de Sant Miquel d’Engolasters com a festiu
Diversos residents han pujat fins a l'església romànica per gaudir de l'ambient i les sardanes
Un total de 1.007 escaldencs van votar a favor de recuperar Sant Miquel d'Engolasters com a festiu al calendari parroquial el passat 24 de novembre, i així s’ha fet. Aquest dijous 8 de maig, diversos residents han pujat fins a l'església romànica per gaudir de l'ambient i les sardanes que caracteritzen aquesta festa. La cònsol major d'Escaldes, Rosa Gili, que ha assistit a la celebració acompanyada d'altres autoritats comunals com el conseller de Joventut i Ciutadania, Ramon Tena, i representants de la Unió Pro Turisme, s’ha mostrat molt satisfeta d’haver pogut recuperar aquesta festa. “És el primer any que se celebra de nou, després que durant anys fos una reivindicació ciutadana: es va fer una consulta popular i va sortir que sí. Tot i que el temps ha estat ennuvolat i s’han hagut d’anul·lar algunes activitats, el balanç és bonic i positiu”,ha assenyalat la mandatària comunal, qui ha remarcat que aquesta festa “fa parròquia, fa cohesió i fa poble" i ha expressat el desig que vagi guanyant força amb el temps.
Tena -qui ha assenyalat que la jornada ha transcorregut amb molta participació i satisfacció per part dels residents i els organitzadors- ha recordat que les activitats van començar aquest dimecres a la nit amb 'Llegendes i Marshmallows al Voltant del Foc' i han continuat aquest dijous amb la ruta a peu des d'Escaldes, tallers de plantes remeieres i orientació, visites guiades al camí hidroelèctric d'Engolasters i sardanes. "Sobretot aquest any, un dels moments destacats és la benedicció de la campana de Sant Miquel d’Engolasters, que torna a la capella. L’objectiu era donar més embranzida a la festivitat i recuperar l’aplec" ha apuntat Tena, qui ha afegit que, durant la jornada, molts assistents han aprofitat per descobrir o redescobrir indrets emblemàtics de la zona.
Per la seva banda, el president de la Unió Pro Turisme, Jaume Ambor, ha valorat positivament l’organització conjunta de la festa amb el comú escaldenc. "Aquest any, com que la festivitat és oficial, hem volgut fer una jornada més especial. Vam decidir organitzar una gran fideuada popular, i fa dies que estem treballant-hi", ha comentat. "Ahir vam començar a preparar-ho tot, i avui, des de les sis del matí, som aquí muntant i deixant-ho tot a punt" ha afegit.
Galeria d'imatges de la festa de Sant Miquel d'Engolasters
Gili confia que els pisos assequibles estiguin enllestits ben aviat
Amb relació a una pregunta de la premsa sobre la situació dels pisos assequibles que ja es troben en mans del Govern, Gili ha destacat la forta demanda i l'interès que ha generat el projecte. "És veritat que no s’ha començat tan ràpidament com hauríem volgut, perquè és una constant: hi ha moltes obres al país en aquests moments i, malauradament, sempre surten imprevistos. Però bé, em quedo amb la part positiva, perquè nosaltres ja hem acabat la primera part, el Govern ha agafat el relleu i ben aviat veurem la llum en aquests pisos” ha apuntat. "El que passa és que Escaldes és una parròquia petita, tenim gran part del territori a la vall del Madriu i, per tant, tampoc hi ha tantes opcions. Crec que el tema de l’habitatge s’ha de resoldre de moltes maneres, no només construint pisos nous. Veurem si surt una altra oportunitat, però avui en dia primer acabarem aquesta i ja veurem després" ha afegit.