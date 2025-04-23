Escaldes-Engordany
Gili espera que els treballs de FEDA acabin ocasionant "pocs problemes als ciutadans"
Les obres afecten el tram entre el carrer Na Maria Pla i la zona de la Dama de Gel
Aquesta setmana han arrencat els treballs que durà a terme FEDA Ecoterm per unir les xarxes de calor d'Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. Els treballs afecten a hores d'ara el tram entre el carrer Na Maria Pla i la zona de la Dama de Gel. Qüestionada sobre les possibles afectacions, la cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha posat en relleu la coordinació que hi ha hagut amb Mobilitat i FEDA per aconseguir que les afectacions siguin mínimes. Així, ha manifestat que esperen que "es pugui gestionar el millor possible" i que els treballs "no es retardin" i que acabin ocasionant "pocs problemes als ciutadans".
Gili ha reconegut que evidentment la mobilitat "ens ha preocupat i ens preocupa", ja que sovint hi ha dificultats en la circulació tot i que no hi hagi "imprevistos d'aquest estil". Però ha remarcat que en aquest cas hi ha hagut la coordinació de les parts implicades i que a més "justament" s'ha esperat a començar els treballs després de la temporada alta, un cop les estacions d'esquí han tancat.
Segons informa mobilitat, des d'aquest dilluns a la zona afectada hi ha reducció de l'amplada de la vorera a Andorra la Vella; desviament provisional del pas de vianants en un tram de l'avinguda Carlemany i restriccions a vehicles de més de 3,5 tones entre el carrer na Maria Pla i la Dama de Gel. Cal recordar que aquests treballs també tindran afectació a Andorra la Vella entre el carrer Prat de la Creu i el pont de París i a Escaldes-Engordany al carrer Esteve Albert i en sentit sud cap al pont de París. Les obres és previst que finalitzin al mes de desembre.
