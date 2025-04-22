Andorra la Vella
Canvi temporal de la circulació a la rotonda de l’Olivera per les obres de FEDA
La modificació també implica canvis en el recorregut dels autobusos
El comú d’Andorra la Vella informa que, a partir de demà, es modificarà la circulació per la rotonda de l’Olivera, a la zona de Prada Ramon, a conseqüència de les obres de FEDA al carrer de la Unió. Els treballs d'unificació de les dues xarxes urbanes de calor i fred, que han començat aquest dimarts, han obligat a desviar el servei de bus a través del carrer Maria Pla i a anul·lar el punt rodó situat davant l’Hotel Plaza.
La modificació també implica canvis en el recorregut dels autobusos, que adaptaran les seves rutes per garantir la continuïtat del servei. El comú demana als usuaris de la via que segueixin amb atenció la nova senyalització i agraeix la col·laboració ciutadana durant aquest període d’afectació.
PARRÒQUIES
Redacció