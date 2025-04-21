Tradicions
Encamp celebra la Diada de Sant Romà de les Bons recuperant les caramelles
La festivitat ha començat amb la missa major i ha finalitzat amb un esmorzar popular
Encamp ha celebrat la Diada de Sant Romà de les Bons amb un reguitzell de diferents activitats al llarg d'aquest Dilluns de Pasqua. Enguany la principal novetat ha estat la recuperació de les caramelles. I és que gràcies a la iniciativa d’un grup de joves, les caramelles s'han tornat a sentir a la parròquia aquesta Setmana Santa. La jovenalla, que des de fa més d’un mes assagen el repertori, van fer una primera actuació aquest Diumenge de Resurrecció i aquest dilluns la tradició ha continuat viva durant la Diada de Sant Romà de les Bons.
"A Encamp sempre hem dit que som molt de tradicions i aquí és on es veu, malauradament en l'època de la pandèmia va ser un acte que es va mig perdre i ens van vindre a veure aquest jovent de la parròquia que ho volien agafar un altre cop, volien tornar a agafar les barretines i evidentment el comú des del primer minut ens hem posat el seu costat i molt contents que hagin desenvolupat les caramelles", ha explicat el cònsol menor del comú d'Encamp, Xavier Fernàndez.
La tradició de les caramelles es remunta a molts anys endarrere, amb records intensos als anys 80, i la primera recuperació l’any 2003. La pandèmia de la Covid va aturar de nou la tradició i enguany un grup de joves, encapçalats per dos dels que ja en formaven part del grup anterior, Xavier Terrones i Gerard Molina, han près el relleu com a caramellaires majors. Un cop finalitzades, s'ha cantat l'himne andorrà, que ha estat dedicat en memòria el papa Francesc, que ha traspassat aquest dilluns el matí.
La celebració de la Diada ha començat amb la missa major, després s'han cantat les caramellaires a l'exterior de l'església i per acabar s'ha fet un esmorzar popular. D'altra banda, els joves han repartit fulles de llorer al públic assistent. "És un dia marcat en el calendari on la gent té moltes ganes de sortir i també és l'anunci de la primavera i l'estiu", ha valorat Fernàndez, que ha agregat que és una activitat que serveix "per fer poble, ajuntar-nos tots i celebrar aquest Dilluns de Pasqua".