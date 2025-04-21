Habitatge
El comú d'Encamp es reunirà amb els joves i la gent gran per explicar els ajuts per l'habitatge
Les trobades es duran a terme després de Setmana Santa
El comú d'Encamp té la intenció de començar a fer reunions després de Setmana Santa amb els joves i la gent gran per explicar-los el programa d'ajuts intergeneracional. Així ho ha explicat el cònsol menor de la parròquia, Xavier Fernàndez, aquest dilluns. "Tenim les borses, on ens estem trobant amb gent gran i jove, i ara tenim previst diverses reunions després de Setmana Santa per trobar-nos amb el jovent de la parròquia per explicar-los com són aquests ajuts i què s'inclouen", ha relatat el cònsol menor.
Atorgat un ajut
Des de la corporació expliquen que hi ha molta gent que els està venint a veure per informar-se sobre el tema dels ajuts per l'habitatge. De moment s'ha atorgat un ajut a una persona. Aquest correspon al programa Respira, pel qual contempla la prestació econòmica per un ajut al lloguer, d’un màxim de sis mensualitats, per una situació sobrevinguda o una situació greu de necessitat per motius de salut, o bé, per motius de risc d’exclusió social, tal com ja van explicar des de la corporació en la darrera sessió de consell de comú. No es descarta que les pròximes setmanes se'n puguin atribuir més, ja que "la setmana passada les tècniques ens deien que havien rebut sol·licituds i que les estaven analitzar-les per fer la corresponent resposta", ha comentat Fernàndez.
