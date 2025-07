Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La nova experiència de salt extrem i ràpel des del pont tibetà s'estrenarà dissabte, i obrirà els caps de setmana d'abril, maig i juny. El The Sense Jumping pont tibetà serà un dels salts més alts d'Europa, amb 158 metres d'altura del terra i situat a 1.870 metres sobre el nivell del mar. La companyia ofereix dues modalitats d'aventura vertical. La primera és el Bungee Jumping, un salt de 130 metres de caiguda lliure on el saltador pot assolir una velocitat de fins a 120 quilòmetres per hora i on l'eslògan ho diu tot: "Els 8 segons més intensos de la teva vida". La segona modalitat és el Ràpel, on en comptes de saltar el participant queda penjat per una corda al buit.

Rafael Leguizmon, CEO d'Andorra Ski Area Management, l'empresa gestora de l'activitat, explica que "tenim les expectatives molt altes, creiem que assolirem una gran xifra de visitants que participarà en l'experiència".

El salts oscil·laran entre 60 i 90 euros pels residents

El salt individual tindrà un cost de 90 euros pels residents i 160 euros per la resta de persones, mentre que el ràpel valdrà 100 euros i pels residents costarà 60 euros.