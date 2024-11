El pont tibetà estrena experiència extrema

Una nova activitat per als amants de l’adrenalina arriba a Canillo. Un precipici de 150 metres i una caiguda lliure de 125 serà el que esperarà al centre del pont tibetà a totes aquelles persones que s’atreveixin a participar en l’activitat de jumping que es va presentar ahir, i que passa a formar part de l’aposta del comú per mantindre els atractius de la parròquia actius durant els 365 dies de l’any. “La temporada de neu cada cop és més curta i no trobem cap raó per tancar [el pont] a l’octubre”, va dir el conseller del comú Àlex Kinchella. Per tant, sempre que el temps ho permeti, s’oferirà la possibilitat de saltar tots els caps de setmana d’hivern des de les onze del matí fins a les quatre de la tarda. Mentre que durant la resta de l’any es podrà viure l’experiència tots els dies de la setmana. Ho va explicar Rafael Leguizmón, el responsable d’ASAM, l’empresa que s’ha fet càrrec de la instal·lació, que va apuntar que la gent podrà saltar durant els mesos de fred “sempre que el termòmetre es mantingui sobre els zero graus”, ja que menys temperatura podria afectar l’elasticitat de la corda.

Un bomber va ser dels primers a saltar. Foto: Fernando GalindoFernando Galindo

Per als menys atrevits, però que vulguin gaudir de les vistes que ofereix la vall, també hi haurà l’opció de baixar lentament fent ràpel des del pont i quedar-se suspès. El preu de les activitats serà de 160 euros el jumping i 100 el ràpel per als no residents, i 90 euros i 60 per als residents, però des d’ASAM no van descartar la creació d’algun paquet més barat.

La previsió de Leguizmón és la d’atreure “3.000 o 4.000” visitants el primer any o el que és el mateix, que saltin “entre quatre i sis” persones per hora, però, si calgués, podrien assumir un volum més gran de visitants, sobretot durant la temporada alta, que serà a partir del març.

L’activitat del pont tibetà no acaba aquí. Des del comú van avançar que aviat es podrà fer salt pendular, és a dir, una caiguda lliure amb una corda més curta que permetrà balancejar-se d’un costat a l’altre del pont. També s’oferiran experiències gastronòmiques nocturnes perquè els assistents puguin sopar amb vistes.