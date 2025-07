La Massana cedeix a Govern el terreny de davant de bombers per a habitatge a preu assequible

Terreny davant la caserna de bombers de la Massana que el comú cedeix a Govern per fer pisos de lloguer assequibleFernando Galindo

Publicat per Víctor González La Massana Creat: Actualitzat:

El consell de comú de la Massana ha aprovat avui al matí per unanimitat cedir gratuïtament el terreny situat al davant de la caserna de bombers perquè hi construeixi habitatge de lloguer a preu assequible. L'edifici disposarà d'un ascensor i una passarel·la que el connectarà amb el nucli de l'Aldosa. Pel que fa als dos blocs de Ribasol, a Arinsal, adquirits fa dos anys pel Govern al comú de la Massana, la cònsol major, Eva Sansa, ha apuntat que podrien estar enllestits a l'estiu.

La parcel·la de 2.394 metres quadrats servirà per aixecar un immoble amb 30 pisos que es preveu que estiguin acabats el 2027, segons va anunciar la ministra Conxita Marsol dimecres passat, destacant que es vol tirar endavant com projecte d'iniciativa de col·laboració pública i privada. Sansa ha manifestat que "les administracions hem d'unir esforços per facilitar l'accés a l'habitatge a la ciutadania".

Eva Sansa ha destacat la cessió d'ús social aquest matí durant la sessió de comú de la MassanaComú de la Massana

En la sessió també s'ha aprovat un conveni de col·laboració entre el comú i els promotors de la promoció urbanística de la Gonarda pel qual es construirà un dipòsit de 1.000 metres cúblics de capacitat. L'equipament està pressupostat per 1,6 milions d'euros i la corporació hi farà una aportació de 695.000 euros. El dipòsit que hi ha actualment a la zona és de 200 metres cúbics de capacitat.