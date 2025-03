El comú es desvincula de l’actuació sindical contra l’excap de personal

La cònsol menor de Sant Julià de Lòria, Sofia Cortesao, va desvincular ahir el comú de la iniciativa de l’associació de treballadors (Atcosa) de recollir les queixes dels seus afiliats sobre l’excap de Recursos Humans, a qui el 17 de febrer es va obrir un expedient disciplinari “després de detectar fins a 17 possibles faltes comeses”. Cortesao va situar l’origen d’aquest afer a la taula de personal del comú, integrada per representants de tots els grups funcionals, un integrant del departament de Gestió, Atcosa, la cònsol menor i una consellera, i va destacar que la investigació té com a objectiu “donar resposta als membres de la taula, després de detectar fins a 17 possibles faltes comeses presumptament pel cap de Gestió i Desenvolupament de Persones”.

La cònsol menor va insistir a desvincular l’actuació de la secretària de l’Atcosa i cap del departament de Turisme, Canòlich Ribot, de la investigació que està duent a terme la corporació: “El sindicat és independent i entenc que Ribot, com a secretària, s’encarrega de contactar amb els afiliats, i no ho fa com a cap de Turisme.” Atcosa és independent i, segons Cortesao, el comú “no recorre al sindicat per obtenir més testimonis de possibles irregularitats”. Segons ha pogut saber el Diari, les queixes es concentren bàsicament en les hores extres i en el cobrament de les baixes per malaltia. L’excap ha estat substituït en el càrrec, tot i que continua treballant per al comú en espera que s’acabi el procediment.

“L’actuació de la cap de Turisme ha estat com a secretària de l’associació dels treballadors” Sofia Cortesao, Cònsol menor laurediana

En un comunicat, la corporació sosté que un cop iniciat el procés, el comú va posar l’afer en coneixement de la taula de personal i, posteriorment, l’Atcosa, “com a entitat independent, ha emprès les mesures que ha cregut escaients, d’acord amb els seus criteris”. Actualment, la corporació continua amb la instrucció del cas i preparant el plec de càrrecs. Cortesao va demanar respecte per “la persona afectada i els treballadors que s’hagin pogut veure afectats per les presumptes anomalies”. No tot el personal de la corporació és membre del sindicat. Hi ha qui no ha rebut el formulari lliurat per Atcosa i que és entregat a l’advocat que assessora la corporació en tot aquest afer. La cònsol va remarcar que l’actuació sindical no ha estat promoguda pel comú i que l’Atcosa “és una entitat lliure de prendre decisions”.

“S’han detectat 17 possibles faltes que s’han d’aclarir durant el procediment” Sofia Cortesao, Cònsol menor laurediana

JUSTÍCIA

Silvestre Advocats va fer públic ahir que es planteja emprendre accions judicials contra el comú i l’Atcosa, en defensa del cap, actualment suspès cautelarment del seu càrrec. Segons l’advocat del funcionari, el procediment està viciat per la “manca de neutralitat” i per la intervenció de figures amb interessos polítics, “convertint un afer administratiu en una eina de confrontació entre l’actual majoria comunal i l’oposició, vinculada a l’anterior mandat”. La defensa alerta d’una possible situació d’assetjament laboral i considera irregular la suspensió del lloc de treball del seu client, que assegura que ha col·laborat des del primer moment aportant tota la documentació sol·licitada. Des de Silvestre Advocats s’assenyala que “no podem acceptar que se’l presenti davant l’opinió pública com a culpable d’unes infraccions que ni tan sols han estat provades”. I mostra la preocupació perquè “part de l’expedient i la recollida d’informació es duguin a terme mitjançant diligències clarament prospectives, buscant indicis d’eventuals infraccions sense una base ferma o indicis concrets, fet que contravé els principis bàsics de tot procediment administratiu”.