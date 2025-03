El comú recorre al sindicat per reforçar un expedient disciplinari

El comú de Sant Julià de Lòria ha incoat recentment un expedient disciplinari contra el cap del departament de Gestió i Desenvolupament de Persones, derivat principalment de les tensions internes entre ell i la consellera de Recursos Humans. Aquestes discrepàncies tenen l’origen en les diferents visions sobre la creació de nous llos de treball i amb l’expedient es pretén determinar si ha comès alguna falta administrativa.

L’expedient inclou un total de quinze presumptes irregularitats administratives. L’equip comunal hauria recorregut a Atcosa –el sindicat que representa els funcionaris afiliats– per intentar recollir qualsevol informació, actuació que part del personal interpretada com un intent de donar suport a nous procediments disciplinaris contra aquest funcionari i assegurar si les sospites dels dirigents comunals es confirmen. La cap del departament de Turisme, Canòlich Ribot, va distribuir correus electrònics als membres del sindicat comunal, incloent-hi un formulari perquè puguin comunicar les seves queixes directament a l’advocat encarregat del procediment.

En concret, en aquests correus enviats als associats s’indica que es treballa conjuntament amb un advocat per valorar possibles perjudicis per mala praxi del departament. Es posa a disposició un formulari personal i confidencial perquè els afiliats que se sentin afectats puguin comunicar-ho a l’advocat. El correu insisteix en la confidencialitat, sol·licitant total discreció per prudència i respecte envers el procediment i els afectats. El termini per lliurar els formularis finalitza avui a les 15 hores, podent-se entregar personalment en sobre tancat a Canòlich Ribot –edifici administratiu– o a Elisenda Palomares –departament de Cultura.

Formulari

El formulari entregat als afiliats inclou preguntes específiques sobre la possible vulneració de drets laborals per part del departament de Recursos Humans del comú de Sant Julià de Lòria, com ara respecte als dies de vacances o la percepció salarial en casos de baixa laboral. També se sol·liciten dates concretes, proves documentals i quina compensació considerarien adequada els afectats. Així mateix, es facilita un avís de protecció de dades personals especificant que les dades recollides seran tractades per l’advocat Joan Miró, per tramitar eventuals expedients sancionadors.

Cal destacar que aquest correu no ha estat enviat a tots els afiliats d’Atcosa, fet que ha generat malestar dins l’associació, segons les fonts, amb el grup de WhatsApp de l’entitat manifestant múltiples queixes i descontentament, uns per no haver rebut el correu i d’altres per no estar d’acord amb les maneres. Aquest malestar és patent dins l’associació i s’està qüestionant la forma d’actuar del sindicat, amb diverses baixes materialitzades en els darrers dies, segons les fonts.

Canòlich Ribot.

Finalment, el correu informa que pròximament es passaran els rebuts de la quota corresponents a aquest any i anima els associats a comunicar possibles nous afiliats mitjançant el correu electrònic atcosa@andorra.ad. L’excap de Recursos Humans va rebre la notificació de l’expedient disciplinari el mes passat, data a partir de la qual hi ha sis mesos per elaborar l’informe que determini si s’ha incomplert el reglament de funcionament comunal. L’expedientat va superar un concurs públic el 2020. Era tècnic al ministeri d’Educació i Ensenyament Superior.