La CTU resol que la llicència de construcció de Les cases dels Vilars està caducada

La comissió tècnica d'urbanisme (CTU) dona la raó al comú d'Escaldes-Engordany i resol que la llicència de construcció per al projecte anomenat Les cases dels Vilars està caducada. La corporació defensa que la promoció de luxe no pot rebre la llicència d'ús perquè la modificació feta al bloc B (tres de les nou cases que conformen el conjunt) va ser prou important perquè s'hagués d'aplicar el Pla d'Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP) del 2021 i no el del 2018, tal com reclamen els afectats. El comú insisteix que l'obra final té poc a veure amb el projecte inicial. En cas que s'apliqués la regulació urbanística del 2021, caldria enderrocar alguna casa de la promoció per no sobrepassar la superfície mínima exigida, més alta en el pla encara vigent que no pas en la de la normativa anterior. Fonts dels propietaris van afirmar que no comparteixen el parer de la CTU i van confirmar que ja preparen un recurs per recórrer la decisió a la justícia.