Un grup de veïns dels Vilars es rebel·la contra el comú

Els propietaris de les Cases dels Vilars es troben en una situació d’incertesa després que el comú d’Escaldes-Engordany hagi denegat la certificació d’habitabilitat. Segons els afectats, la negativa es basa en un canvi de normativa urbanística que consideren contrari a llei. Les nou cases es van construir seguint la reglamentació vigent el 2018, però el comú aplica els criteris del POUPEE 2021 per rebutjar la certificació. Sense aquest document, no es poden escriturar ni vendre.

El conflicte va començar el setembre del 2023, quan els promotors van presentar el projecte de primera ocupació per obtenir la certificació. Malgrat respectar els paràmetres urbanístics aprovats el 2018, el comú va mantenir silenci administratiu durant 14 mesos i, el desembre del 2024, va emetre una resolució negativa. L’argument és que s’han produït modificacions en el projecte inicial i que, per aquest motiu, s’ha d’aplicar la normativa urbanística del 2021 en lloc de la del 2018. Els propietaris denuncien que aquest canvi de criteri és “contrari a llei” i “malintencionat”, ja que les modificacions realitzades no alteren els paràmetres urbanístics essencials.

Els canvis en el projecte final es limiten a l’orientació de les cases 7, 8 i 9, mentre que la volumetria, les alçades i les distàncies a la parcel·la es mantenen dins dels límits permesos pel POUPEE del 2018, asseguren. I ho acrediten diversos informes tècnics encarregats.

El març del 2023, l’arquitecte Marc Monegal va elaborar un informe per encàrrec del comú que “confirma la legalitat” del projecte. Segons aquest document, el bloc de les cases 1 a 6 compleix tots els requisits normatius i les cases 7 a 9 també s’ajusten als límits d’edificabilitat i ocupació. L’únic canvi és l’orientació d’aquestes últimes, però el projecte “es manté dins la regulació del 2018”, remarquen.

Al desembre del 2024, algunes famílies van encarregar un informe a l’arquitecta Esther Pascal, “experta judicial acreditada i tècnica de confiança del comú d’Escaldes-Engordany”. L’informe conclou que el projecte compleix la normativa urbanística del 2018, any en què es va aprovar. A més, especifica que “les modificacions introduïdes en el projecte no vulneren els paràmetres reguladors establerts en aquell moment”.

També a l’agost del 2024, l’advocada Blanca Gifre, especialitzada en dret urbanístic andorrà, va elaborar un informe jurídic que conclou que l’aplicació del POUPEE 2021 a un projecte aprovat sota la normativa del 2018 és “contrària a llei”. També recalca que la llicència no ha caducat, “tal com ha insinuat” la Comissió Tècnica d’Urbanisme (CTU).

Davant la negativa del comú, els propietaris van portar el cas a la CTU. Al desembre, el promotor i quatre famílies van presentar un recurs argumentant que la resolució comunal vulnera la legalitat vigent. Al febrer, quatre famílies més s’hi van afegir, agrupant un total de vuit famílies i el promotor, representats per sis advocats.

Per sorpresa dels afectats, la CTU va demanar d’ofici als propietaris que es pronunciessin sobre la possible caducitat de la llicència d’obres. Segons el col·lectiu afectat, aquesta actuació és irregular perquè “ni tan sols el comú havia esmentat aquest aspecte a la seva resolució negativa”. Sis famílies han presentat una resposta argumentant que la llicència continua vigent i que la CTU “s’està saltant les seves atribucions”.

Els propietaris afirmen que el comú ha actuat amb “deixadesa de funcions” i que el bloqueig de les cases no té fonament legal. “Les nostres cases són legals i s’haurien d’haver certificat fa més d’un any”, denuncien. Argumenten que la coorporació coneixia fa un any un informe que ja establia la legalitat del projecte i, tot i així, ha aplicat criteris urbanístics del 2021, fet que suposaria que una de les cases hauria de ser enderrocada. Si s’aplica la norma del 2021, l’àrea edificable es redueix i la superfície passaria de 2.500 a 2.000 metres quadrats.

Els propietaris continuen reclamant una solució per unes cases que ja estan acabades i haurien d’estar habitades. Tot i la negativa del comú, alguns dels habitatges ja compten amb serveis bàsics. “Se’ns ha donat aigua, llum i clavegueram”, expliquen, un fet que creuen que reforça la seva posició. L’única modificació del projecte respecte a l’aprovat el 2018 ha estat l’orientació del bloc 2, que inicialment s’havia projectat en línia recta. “L’arquitecte va modificar la distribució, però sempre respectant tota la normativa del 2018 i fins i tot la del 2021”, insisteixen.

El comú argumenta que durant el procés de construcció la promoció, situada al carrer del Balcó del Solà, s’ha desviat respecte al projecte inicial. Destaca que algunes de les cases superen l’altura permesa, que la superfície del terreny és inferior a la parcel·la mínima exigida i que s’han fet modificacions no autoritzades en alguns xalets, com plantes subterrànies. Els propietaris, però, defensen que no hi ha cap regulació sobre els soterranis. Els afectats esperen una resposta clara i conforme a llei per part del comú i la CTU. I no descarten seguir fins a la Batllia si la situació no es resol, convençuts que la construcció respecta la legislació i la postura del comú és dràstica.

