Andorra la Vella instal·larà uns ninots als passos de vianants per fer-los més segurs

El comú d'Andorra la Vella ha decidit continuar donant forma a la proposta de camins escolars que es va posar sobre la taula en un dels consells d'infants i per aquest motiu a les accions que ja s'han materialitzat com les senyalitzacions amb llapis o els espais del 'petó i adeu' s'hi afegirà a partir del curs vinent la senyalització dels certs passos de vianants, als entorns de les escoles que hi ha a la parròquia, perquè els conductors puguin veure clarament que allà hi ha un pas de vianants per on poden travessar infants. "La funció més important és la seguretat, ja que farà que quan els vehicles s'apropin a aquests punts crítics que hem identificat redueixin la velocitat", ha explicat la cònsol menor, Olalla Losada, que ha afegit que d'aquesta manera es faran els "passos més segurs" i s'aconseguirà que els "infants puguin anar a l'escola a peu sense perill dels vehicles".

Per aquest motiu s'ha encarregat a un dissenyador, net de la il·lustradora Pilarín Bayés, Jordi Crous, la confecció dels dos ninots, que s'anomenen Pau i Laia i que s'instal·laran en punts que el comú ha detectat. La intenció és que de cara al mes de setembre ja puguin estar ubicats. "Hem cregut que és una bona iniciativa poder tenir aquests ninots que s'assemblen molt a ells" per "poder apropar els camins escolars als més petits", ha completat la cònsol menor.

Aquest ha estat un dels anuncis que ha fet Losada en la celebració del consell d'infants, on també ha explicat que aquest estiu s'oferiran unes activitats adreçades als més petits i centrades en la cultura popular, per tal que els infants puguin conèixer les tradicions i les entitats de la parròquia.

A més a més, també ha avançat als consellers que la jornada de convivència entre els diferents consells de la parròquia: Infants, joves, gent gran i el consell de comú es reuniran el 8 d'abril durant un matí per poder compartir dinàmiques i conèixer-se. També cap la possibilitat que des del comú es demani als participants que facin propostes al voltant del pla d'urbanisme, ara que s'està duent a terme la seva revisió.

Aprovació per unanimitat



Durant la sessió de consell d'infants s'han aprovat per unanimitat les sis propostes que han plantejat els centres de la parròquia. Així, des de l'escola francesa de Santa Coloma han presentat una iniciativa que consisteix en unes jornades per difondre el patrimoni de la parròquia, per tal que els ciutadans puguin conèixer les diferents tradicions a través de tallers amb les diferents entitats. Aquesta proposta es complementa amb la que han fet arribar des del col·legi Janer, que planteja la creació d'un programa per presentar les diferents tradicions amb episodis d'entre deu i quinze minuts i en què els infants serien els grans protagonistes.

L'espai urbà també ha estat protagonista d'altres de les propostes infantils. Així, des del British College han plantejat nous sistemes de semàfors que permeten reduir els accidents, millorar la visibilitat, facilitar la mobilitat, que s'adaptin els temps de pas i que es fomenti el respecte viari. Serien semàfors adaptats a les persones amb discapacitat i ja han pensat en certes ubicacions com el carrer Prat de la Creu. Des del Sant Ermengol han plantejat unes noves papereres per a la parròquia, que permetin embellir l'espai públic i alhora evitar brutícia. Aquesta iniciativa es complementa amb la plantejada des de l'escola francesa d'Andorra la Vella, que han demanat més cendrers i una campanya de conscienciació sobre el problema de les burilles. Davant aquest objectiu, la cònsol menor ha explicat la feina que ja s'està fent en aquest sentit.

Finalment, els alumnes de l'escola andorrana d'Andorra la Vella han posat sobre la taula la millora dels espais adaptats del parc Central, ja que han detectat mancances en les estructures per a persones amb discapacitats. La idea els ha sorgit de l'experiència d'un dels companys que pateix síndrome de Rett, la qual cosa els ha fet reflexionar sobre el fet que hi ha jocs com el gronxador dels quals no pot gaudir, ja que tot i que "suposadament" estan adaptats "no compleixen la seva funció".

Durant la sessió de consell de comú Losada també ha anunciat que s'amplia el termini perquè les escoles facin arribar propostes per a la modificació del reglament de funcionament del consell d'infants i s'ha informat també la materialització d'una altra proposta, l''Apadrina un arbre', que suposarà que se'n plantarà un als voltants de cadascuna dels centres escolars de la parròquia.