Els joves d'Andorra la Vella reclamen ser escoltats

"Vull millorar Andorra com a país i la parròquia i que els joves siguin escoltats". Amb aquest argument exposava un dels joves que integra el consell de joves d'Andorra la Vella la motivació per prendre part en aquesta proposta. I és que quan la cònsol menor, Olalla Losada, i la consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà, Maria Nazzaro, han demanat als joves que integren aquest consell, que s'ha constituït aquest dimarts, quins eren els motius pels quals volen ser consellers aquesta vocació de fer "millorar" la parròquia i de fer escoltar la veu dels més joves ha estat l'argument més esgrimit. De fet, i encara que ara els alumnes dels diferents centres escolars de la parròquia que integren el consell tenen al davant uns mesos per treballar les diferents propostes, n'hi ha hagut dues que ja han posat sobre la taula: la millora del servei de bus comunal i que els joves puguin fer servir el gimnàs sols, amb el suport de més entrenadors.

Així, la sessió constitutiva ha arrencat amb el resum de les accions derivades del consell de l'any passat en què treballa el comú. Losada ha posat en relleu que davant la proposta de millores en l'urbanisme, ja s'hi està treballant en accions concretes, com per exemple el pla de millora de voravies que ha comportat, d'una banda, accions més immediates i que, de l'altra, suposarà un pla de voravies integral que proposarà un paviment continu a tota la parròquia exceptuant determinades zones com el centre històric. Pel que fa a la proposta del gimnàs, l'ha tornat a posar sobre la taula, ja que ha manifestat que "els Serradells podria oferir un espai dedicat a aquesta franja" d'edat però "no ho hem d'imposar nosaltres", motiu pel qual ha convidat els joves a fer propostes. I la iniciativa no ha tardat a ser resposta, ja que un dels consellers, Pablo Martínez del Lycée, ha destacat que estaria bé que hi hagués més entrenadors que vetllessin perquè poguessin anar sols al gimnàs, sense haver d'anar acompanyats. Pel que fa a la proposta d'un parc per a joves, Losada ha reconegut que és cert que sempre es pensa en els més petits, però que en el cas de la remodelació de la plaça del Poble hi haurà un espai per als joves i que se'ls faran arribar les diferents propostes perquè puguin dir-hi la seva. I quant a la proposta d'una discoteca a partir dels dotze anys, la cònsol menor ha manifestat que ja està en marxa i que ha estat "tot un èxit".

La motivació dels joves per treballar en propostes s'ha palesat en les seves intervencions. Així, Laura Blanchard de l'escola andorrana de Santa Coloma, ha posat en relleu que després d'haver participat en el consell d'infants li va "agradar molt l'experiència, que va ser molt divertida i interessant" per endinsar-se en "la política" i creu que és important que els consellers "sàpiguen" l'opinió dels joves". En el mateix sentit es manifestava Martínez, que ha destacat que li agrada la política i vol ajudar els seus "companys" i també la gent que viu a Andorra la Vella. I al seu torn Jan Boix, del Sant Ermengol, que ha estat el centre del que sortirà la proposta sobre el bus comunal, ha remarcat que volen "més busos i més puntuals" perquè hi ha joves que quan surten d'escola han d'esperar que en passin dos i ha apel·lat a la seva vocació de millora de la parròquia i el país com a motivació per ser conseller del consell de joves.

Quant a la proposta dels busos, Losada (que ha valorat que els agrada "veure que no es queden en propostes petites del que a mi m'agradaria sinó que pensen molt més enllà") ha manifestat que ja s'hi està treballant i que al conseller de Circulació "li agradarà" saber que els joves volen fer propostes. En declaracions posteriors al consell de joves ha explicat que sestà fent un estudi que s'espera a finals d'any i ha recordat que "a nivell d'accessibilitat s'han canviat algunes parades" per facilitar que "es pogués baixar millor".

Durant la sessió de consell de joves també se'ls ha recordat la proposta que es va plantejar al d'infants de fer una trobada entre els diferents consells de la parròquia per analitzar les propostes.