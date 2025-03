Reoberta la carretera de la Comella amb un pas alternatiu

El pas alternatiu regulat per semàfors a la carretera de la ComellaComú d'Andorra la Vella/Tony Lara

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La carretera de la Comella, tancada fins ara per una esllavissada que es va produir el passat 15 de febrer, s'ha reobert aquest dijous a la circulació amb un pas alternatiu. El nou camí està regulat per semàfors. El comú de la capital recorda que els treballs d'estabilització del talús, adjudicats a l'empresa Edicom per un import de 177.264 euros, avancen a bon ritme. S'espera que en poc més d'un mes es recuperi la circulació en ambdós sentits.