Tall a la carretera de la Comella en els dos sentits de la marxa

Un tram de la carretera de la Comella, que uneix Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, està tallada al trànsit en els dos sentits a causa d’una esllavissada de pedres que s’ha produït aquesta nit.

Els servei de conservació i explotació de carreteres (COEX) ha treballat al llarg de la matinada en la retirada dels rocs deixant la calçada totalment neta. En paral.lel, els agents de circulació d’Andorra la Vella han procedit a la col.locació de les tanques i la senyalització de la incidència i s’han coordinat amb els seus companys escaldencs per procedir de la mateixa manera.

La caiguda de rocs s’ha produït entre el punts quilomètrics 4,5 i 5, entre la urbanització Comella Parc i La Plana. L’accés a casa dels veïns de la zona no s’ha vist afectat en disposar de l’accés per Escaldes-Engordany. Malgrat tot, i amb caràcter preventiu, s’ha mantingut el tall de la via fins que els bombers i el Coex no donin el vistiplau a la reobertura.