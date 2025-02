Tall del tram de la Comella afectat per despreniments de rocs tota la setmana

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La carretera de la Comella estarà tancada durant tota la setmana en el tram entre la urbanització Comella Parc i la Plana per poder estabilitzar el talús, segons informa el comú d'Andorra la Vella. La corporació explica que aquest matí s'han començat els treballs a la zona afectada divendres a la nit per una caiguda de rocs i les tasques impediran reobrir la via en els propers dies.

El comú destaca que els serveis de circulació comunals ja tenien planificats talls de circulació en aquesta zona perquè els treballs requereixen l'ocupació de la calçada per executar les obres planificades arran d'una esllavissada anterior. La caiguda de rocs de divendres fa necessari aturar els despreniments i el tancament per raons de seguretat del tram que "no ha afectat els accessos a cap nucli residencial", remarca el comunicat. Les obres es localitzen en el punt quilomètric 4,6 de la carretera i van ser adjudicades a l'empresa Edicom el novembre passat per un import de 177.264 euros.