Els treballs d’estabilització comencen demà i es valorarà reobrir un carril

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú d’Andorra la Vella mantindrà tallada la carretera de la Comella fins que no es garanteixi l’estabilització del talús. Els serveis tècnics parroquials van examinar ahir el punt de la carretera de la Comella, on la nit del divendres al dissabte es va produir una esllavissada de pedres. Tot i que a primera hora del matí la calçada ha quedat totalment neta pels serveis de conservació i explotació de carreteres (COEX), es manté tallat el tram en els dos sentits de la marxa per garantir-ne la seguretat.