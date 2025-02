Publicat per Víctor González La Massana Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú de la Massana ha aprovat un suplement de crèdit de 495.000 euros per finançar les obres de refacció del mur de sosteniment de la carretera dels Cortals d'Anyós. Els treballs tindran una durada de tres mesos i permetran reobrir els dos carrils a la circulació, segons ha explicat la cònsol major, Eva Sansa, en la sessió de comú d'aquest matí. Sansa ha apuntat, a més, que l'empresa responsable de la promoció en construcció prop de la zona de la carretera on hi va haver moviments està disposat a pagar una part del cost dels treballs. L'informe encarregat pel comú assenyala com a causes dels moviments al mur l'antiguitat de la infraestructura, però també destaca que dues fuites d'aigua i les obres en podrien haver accelerat el deteriorament.

El comú ha indicat que ja ha adjudicat més de la meitat del total de metres quadrats edificables de l'any, com ja va avançar Eva Sansa en una entrevista a Diari TV. Concretament, la corporació ha aprovat gairebé 12.000 metres quadrats de poc més de 22.000 metres quadrats, que és la quota a la construcció fixada per al 2025. La majoria de terreny on encara es podrà edificar en els propers 10 mesos se situa a la Massana, Arinsal i l'Aldosa.