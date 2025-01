Ànsia constructora

La Massana ja ha adjudicat la meitat dels 22.548 metres quadrats que tenia disponibles per a la quota de construcció d’enguany. La cònsol major de la parròquia, Eva Sansa, va explicar en una entrevista a Diari TV que zones com ara l’Aldosa i Anyós ja han esgotat el terreny disponible per a la construcció només vint dies després que s’hagi iniciat l’any.

Eva Sansa al plató de Diari TV.Fernando Galindo

El sistema actual de quotes va néixer dels esforços del comú per controlar la construcció, així com el creixement de la població que l’acompanya. Sansa va detallar que els habitants de la Massana “han crescut un 12% els últims quatre anys”, una projecció que, si continua així, faria augmentar els residents de la parròquia fins als 26.000 amb vista al 2050, segons va explicar en una entrevista ahir al Parlem-ne de Diari TV.

“Els serveis d’aigua haurien de garantir que no es produís cap ensurt com el del 2022” Eva Sansa, Cònsol major de la Massana

La solució que va trobar l’administració va ser el sistema de quotes, que va arrencar el juny de l’any passat. Llavors, dels 22.548 metres quadrats disponibles, se’n van atorgar 20.714. Els metres sobrants es van quedar entre Erts (978 metres quadrats), la Massana (447) i l’Aldosa (409), mentre que alguns dels projectes que no es van fer van passar a la quota del 2025. Aquests números suposen una davallada molt important respecte del 2023, quan es van adjudicar prop de 65.000 metres quadrats.

“Amb el pla d’urbanisme no volem que un terreny urbanitzable passi a ser no urbanitzable” Eva Sansa, Cònsol major de la Massana

La reducció d’obra és evident, però les grues no s’aturen i la nova construcció s’afegeix al problema de l’aigua. La cònsol va xifrar en 3.000 el nombre màxim de nous habitants que la xarxa hídrica pot absorbir sense problemes majors. Un creixement que “a la llarga” s’assolirà amb les noves promocions, segons va avançar Sansa. Així i tot, va assegurar que els serveis actuals haurien de garantir que no es produís “cap ensurt com el del 2022”, però que cal “ser curosos”.

La lluita contra la manca d’aigua és una de les prioritats del comú. Sansa va apuntar que s’està treballant per habilitar nous punts de captació a Escàs i Anyós, però que el procés “requereix un any d’estudi per assegurar que els punts siguin viables” abans de començar les obres. De moment, “el problema de la Massana és que el 90% de l’aigua prové d’Arinsal”, va dir Sansa, que va afegir que aquesta situació deixa el territori a mercè de les sequeres.

La captació d’aigües residuals també suposa un repte. Ara per ara, la xarxa a Arinsal es troba al 97% de la seva capacitat, tal com va remarcar Sansa. Per això, el comú va prendre la decisió de no adjudicar cap obra a la zona –enguany només s’hi farà un plurifamiliar– per tal de no carregar més la xarxa de captació.

La prioritat és solucionar els problemes hídrics, però el cost és elevat. El comú té un pla estratègic al voltant de l’aigua que, segons va avançar Sansa, només en aigua potable ja “requerirà una inversió de 22 milions” per millorar la xarxa de cara al futur. Un cop feta, la feina servirà per optimitzar la xarxa fins al “80% o 85%”, mentre que actualment se situa prop del 55%.

La revisió del pla d’urbanisme marcarà “la Massana del futur”. Sansa va aclarir que el POUP està en una “etapa preliminar” de reunions, però que hi ha consens que cal frenar el creixement desmesurat i que caldran restriccions. Això sí, Sansa va afirmar que no seguiran la ruta inicial d’Ordino i va deixar clar que “no volem que un terreny urbanitzable passi a ser no urbanitzable”, però que cal ser conscient de les “mancances de la parròquia, sobretot pel que fa als recursos hídrics”.

OPTIMISME AMBL A TEMPORADA D'ESQUÍ Després d’un any amb pèrdues molt pronunciades, Sansa va explicar que aquesta temporada apunta millor per a l’estació de Pal Arinsal. Un dels motius són els paquets que ofereixen dies d’esquí i habitacions d’hotel de manera conjunta.



Tot i l’augment de preus després de la unió amb Grandvalira, Sansa va assegurar que les pistes continuen “atraient molta gent del país” i que l’afluència és bona. A més, va apuntar que les quotes es van ajustar per l’augment de costos general.