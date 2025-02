Un dels agents agredits per un pres podria perdre un ull

Un dels dos agents penitenciaris que van ser colpejats pel pres que es va atrinxerar dijous en una cel·la pot perdre visió. El carceller ha patit lesions greus en un ull a conseqüència del cop de puny que li va propinar el reclús i va haver de ser intervingut d’urgència divendres per l’afectació a la retina. La revisió que se li va realitzar va mostrar que tenia fissurada la retina i li van fer una operació amb làser de manera immediata, segons ha pogut saber el Diari.

El funcionari agredit per l’intern va ser traslladat a l’hospital dijous mateix i de seguida presentava un blau important a l’ull per la violència de l’impacte rebut, i va ser a la segona revisió l’endemà dels fets quan es va veure la gravetat de les lesions, que poden comportar-li pèrdua del sentit de la vista. El pres va pegar a un altre zelador, que va rebre un cop de puny a la zona bucal i ahir va acudir a treballar amb signes evidents de la lesió, que li ha deixat botits els llavis.

L’agressor, un andorrà de 24 anys, es va atrinxerar a la cel·la quan els funcionaris de la presó van anar a traslladar-lo a la zona de videovigilància complint l’ordre del servei de psiquiatria. La decisió es va adoptar perquè el reclús estava molt agressiu des de feia dies i el metge va considerar que es podia autolesionar si no rebia més medicació, ja que té problemes de salut mental. L’intern es va negar a prendre més fàrmacs i també a anar a vigilància i va agredir els carcellers fins que va ser immobilitzat amb dos trets amb una arma de descàrregues elèctriques Taser. El reclús està empresonat des del març del 2024 per intentar atracar un grup de joves amb una navalla per la zona del passeig del riu d’Andorra la Vella i té historial per altres fets delictius des que era menor. El jove resta en aïllament des del moment de l’agressió i està a l’espera de la sentència per l’intent de robatori a la capital.

Aquest incident ha tornat a posar sobre la taula la problemàtica de la violència dins del centre penitenciari de la Comella i la manca de recursos per gestionar interns amb trastorns mentals. Els sindicats dels funcionaris han denunciat en reiterades ocasions que la presó no disposa de prou personal ni d’espais adequats per tractar aquests casos amb la seguretat necessària. A més, reclamen una revisió dels protocols d’actuació per evitar agressions similars en el futur i garantir la seguretat tant dels treballadors com dels interns.