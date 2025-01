La Massana destina 188.800 euros al pla d'eficiència de la xarxa potable

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú de la Massana ha fet pública l'adjudicació del servei d'assessorament per la cerca de mecanismes que permetin dur a terme el pla d'inversions per incrementar l'eficiència de la xarxa potable, per un preu total de 188.835,68 euros a l'empresa KPGM, SLU. L'acord ha sortit publicat aquest matí al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, tot i que la data de la signatura és del passat 22 de gener, i estableix que contra aquest acte s'hi pot interposar recurs administratiu davant del comú en el termini d'un mes a comptar de la data de la seva notificació, o sigui, avui.

La Cònsol major de la Massana, Eva Sansa, va explicar, durant l'entrevista a Diari TV, que la lluita contra la manca d’aigua és una de les prioritats del comú, però que el procés “requereix un any d’estudi per assegurar que els punts siguin viables” abans de començar les obres. El comú té un pla estratègic al voltant de l’aigua que, segons va avançar Sansa, només en aigua potable ja “requerirà una inversió de 22 milions” per millorar la xarxa de cara al futur. Un cop feta, la feina servirà per optimitzar la xarxa fins al “80% o 85%”, mentre que actualment se situa prop del 55%.