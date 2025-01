Les visites al Thyssen cauen en picat el 2024

Publicat per RedaccióAgències Escaldes-Engordany Verificat per Creat: Actualitzat:

Les visites al Museu Thyssen han caigut en picat durant el 2024, amb una disminució de visitants del 35% respecte a l'any anterior, registrant un total de 10.366 persones que han entrat al museu. Per trobar una xifra de visitants tan baixa, ens hem de remuntar al 2019, en l'època de Covid -on el museu va estar tancat durant dos mesos- quan menys de 10.000 persones van visitar el museu. Així es desprèn de les dades fetes públiques avui al matí en la presentació de la nova temporada expositiva del museu. Un dels factors que han contribuït a aquesta davallada han estat les obres que el comú ha realitzat en aquella zona al llarg de l'any. L'estructura del nou aparcament de l'església, obert recentment, tapa la visió del museu, i les obres a la plaça Santa Anna i l'avinguda Carlemany han dificultat que molta gent arribés en aquella part de la parroquia. "Queda clar que ens hem vist afectats per les obres davant del museu. Tot i això, més enllà de les xifres, valorem molt positivament el retorn per part dels visitants, que majoritàriament ha estat molt favorable" ha apuntat el responsable d'organització adjunt a la gerència, Martí Pons.

La gran majoria de visitants han estat andorrans, un total de 5.775, dels quals 3.859 escolars que han pogut explorar el museu amb les visites EduCarmen Thyssen. Respecte als visitants forans, 1.639 provenien de Catalunya, i 561 de França. Aquestes xifres mostren que gairebé el 40% dels visitants han estat escolars, i més de la meitat nacionals. Les dades aportades pel museu, mostren que el juliol va ser el mes amb la xifra més alta de visitants, un total de 1.638 persones van explorar el museu, mentre que el gener l'espai només va rebre 218 visitants.

La comissària de la nova exposició, Pilar Giró, durant la presentació de la mostraFernando Galindo

Durant la presentació també s'ha parlat sobre el trasllat del Museu Carmen Thyssen a l'edifici Node d'Andorra Telecom, a l'avinguda Meritxell, a mitjan 2026, quan està prevista la seva inauguració. El conservador general de la col·lecció Carmen Thyssen-Bornemisa, Guillermo Cervera, ha reconegut que és un projecte complex i que, actualment, es troba mantenint converses amb els membres del patronat de la Fundació Museand. "Tot depèn de quan finalitzin les obres de l’edifici Node, però és probable que 'Vincles' sigui l’última exposició que aculli l’hotel Valira" ha plantejat.

La nova mostra que acollirà el museu a partir de finals de febrer portarà el títol de "Vincles. Cuixart conversa amb la col·lecció Carmen Thyssen". Així ho han anunciat aquest dijous el responsable d'organització adjunt a la gerència, Martí Pons, la responsable de projectes artístics i educatius, Charline Bony, el conservador general de la col·lecció Carmen Thyssen-Bornemisa, Guillermo Cervera, i la comissària de la nova exposició, Pilar Giró, durant la presentació de la mostra. Una proposta que té com a principal objectiu establir vincles entre les dues col·leccions a través de diàlegs artístics i que, en total, inclourà 44 obres agrupades en 16 vincles temàtics. "Aquesta exposició pretén proposar l'insòlit als visitants i ser un mirall de l'ànima humanista. Volem posar de costat obres de la col·lecció Thyssen i obres de Modest Cuixart per oferir una nova perspectiva que trenca amb els corsés dels cànons estètics i respon a la llibertat creativa" ha avançat, Pilar Giró.