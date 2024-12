Astrié recorda a González que un consell de comú "no és un míting"

Publicat per Víctor González Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Una escena insòlita ha posat el punt final al consell de comú d'Andorra la Vella d'aquesta tarda. Tot ha començat quan el cònsol major, Sergi González, ha demanat als consellers que expliquessin un per un la feina feta des de l'inici de mandat, al gener d'aquest any. Després que el conseller de Circulació i Aparcaments, Xavier Surana, ha fet una exposició resumida dels projectes en què ha treballat en els últims 12 mesos, el representant del grup de la minoria David Astrié ha pres la paraula per recordar al cònsol que un consell de comú "no és un míting". El mandatari l'ha tallat i ha demanat als consellers de la majoria que continuessin. Un cop han parlat tots, Astrié ha tornat a alçar la veu. Abans de poder dir: "Vull fer una intervenció". González ha anunciat que se suspenia la sessió.

D'altra banda, en el consell s'ha aprovat per unanimitat adjudicar la primera fase dels treballs de remodelació i embelliment de la plaça del Poble per poc menys de 2,6 milions d'euros, així com la reforma de l'estadi comunal, per poc més de mig milió.