La capital adjudica la millora del Comunal per 513.936 euros

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú d'Andorra la Vella ha adjudicat les obres de millora de l'Estadi Comunal per 513.936,56 euros de cara als Jocs dels Petits Estats, una xifra superior als 414.865 euros que preveia el concurs nacional. La sessió del consell de comú d'aquesta tarda ha votat unànimement a favor amb els vots de l'equip de govern i també de la minoria comunal. Tal i com ha explicat el cònsol Major, Sergi González, el Govern aportarà 135.000 euros per aquesta reforma de cara, i s'està en converses amb el COA perquè n'aporti 100.000 més a través de la Federació Andorrana d'Atletisme. I la resta de la despesa la pagarà Andorra la Vella.

Els treballs de millora es faran a la graderia interior, a la graderia i façana exterior, a les grades descobertes, al mur de contenció, o amb la col·locació d’un rètol exterior, d’una vorada perimetral homologada a la pista d’atletisme o la substitució dels tendals de la graderia exterior. Segons el concurs nacional, les obres han d'estar enllestides abans del 31 de març del 2025.