Els cònsols visiten les obres d'ampliació de la llar d'avis

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els cònsols d'Encamp, Laura Mas i Xavier Fernández, acompanyats dels consellers Benjamí Rascagnères i Sílvia Ramond, com a titulars de les carteres vinculades al projecte, han visitat aquest matí les obres del nou espai per a la gent gran d'Encamp, que van começar la setmana passada.

Mas ha assenyalat que “comencem aquesta construcció per a l’ampliació del nou espai per a la gent gran, el qual triplicarà els metres quadrats que existeixen avui dia i que, a més, rebrà tots els serveis en aquesta nova ubicació, afegint-ne d'altres complementaris que no existien abans, com el servei de dia per a la gent gran”. També ha explicat que aquest inici de l’obra s’allargarà fins a l’estiu amb la part de l’ampliació i, posteriorment, es procedirà amb l’interior, "i és aquí quan traslladarem les activitats i a la gent gran a una altra ubicació, que dependrà del servei en qüestió" amb l’objectiu de seguir prestant tots els serveis actuals.

La cònsol ha fet incidència en el fet que la gent gran romandrà a l’actual cafè del poble fins que sigui necessari el trasllat per les obres, i serveis com el de menjador, el qual compta amb una afluència d’unes 30 persones diàries pel dinar, es continuarà donant en un altre espai quan sigui el moment de treballar en l’interior de l’edifici actual.

El consell de comú va adjudicar les obres d’ampliació i remodelació de l’edifici conegut com el cafè del poble, on s’alberguen part dels serveis per a la gent gran, amb l’objectiu de construir un nou espai amb serveis i activitats. Es preveuen uns 24 mesos d’obres.