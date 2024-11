Comencen les obres d’ampliació de la llar d’avis

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El consell de comú va adjudicar les obres d’ampliació i remodelació de l’edifici conegut com el cafè del poble, on s’alberguen part dels serveis per a la gent gran, amb l’objectiu de construir un nou espai amb serveis i activitats. Es preveuen uns 24 mesos d’obres. Durant els primers mesos no serà necessari desplaçar cap dels serveis existents, ja que les obres començaran per l’ampliació i, per tant, la construcció de l’estructura adjacent per poder realitzar l’ampliació. L’ampliació multiplicarà per tres la superfície actual de l’immoble. El futur espai disposarà de tres plantes. A peu de carrer hi haurà una nova sala polivalent i un pati interior, que il·luminarà tot l’edifici. La remodelació de l’espai permetrà millorar la il·luminació natural de l’edifici i oferir un servei de més qualitat als padrins.