La carretera dels Cortals d'Anyós es reobre a partir de les 19 hores

La carretera dels Cortals d'Anyós a Beixalís quedarà reoberta al trànsit a les set de la tarda, segons ha informat el comú de la Massana. El ministeri ha aplicat mesures per agilitzar les obres tant com ha estat possible, de tal manera que en lloc de les tres setmanes previstes s’ha pogut acabar en deu dies.

Els treballs, informa el comú, han consistit en la consolidació del terreny per poder obrir un carril per a vehicles lleugers, aquells de menys de 3,5 tones, i permetre accedir a les urbanitzacions, establint el pas altern amb semàfors, amb seguretat pels usuaris. Durant aquests dies, el comú ha habilitat un aparcament provisional davant de la urbanització del Bosquet, que es mantindrà fins demà al matí.

L’aparició de noves esquerdes a la carretera de Beixalís va obligar el comú a tancar aquesta via “per motius de seguretat”, el passat 4 de novembre, mateix dia en què van començar les obres de construcció d'una pantalla de micropilots per reforçar el terreny i consolidar un carril provisional.