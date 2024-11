La Massana tanca la carretera de Beixalís per esquerdes

Treballs per reobrir el camí, ahir al vespre.Comú de la Massana

El comú de la Massana va obrir ahir el camí per accedir a peu a les urbanitzacions dels Cortals d’Anyós. Tot i això, va informar que encara no estava operatiu i que faltaven per instal·lar punts de llum i una barana. Avui ja estaran a punt.