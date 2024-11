Els treballs a la carretera d'accés als Cortals d'Anyós s'intensifiquen

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els treballs a la carretera que dona accés a la urbanització dels Cortals d'Anyós s'estan "intensificant al màxim", segons comenta el comú de La Massana, que a més, ha informat de la incorporació d'una nova màquina de perforació "per avançar al màxim els treballs". El ministre Raul Ferré ha afirmat que estan posant "tots els mitjans possibles per accelerar la reobertura amb el pas alternatiu el més aviat possible per donar servei a tots els veïns de la zona". A més, el comunicat parroquial recull que no s'han detectat noves esquerdes.

De la seva banda, la cònsol major, Eva Sansa, ha volgut agrair els esforços del ministeri i dels veïns: "Som conscients que els veïns estan patint molèsties. Des del primer moment, per a nosaltres la seva seguretat ha estat el més important i a partir d’aquí estem aplicant diverses mesures, algunes d’elles amb la seva complicitat i per això agraeixo moltíssim la seva col·laboració". Ahir ja es va obrir un camí alternatiu per accedir a peu i, al mateix temps, s'està treballant en una zona d'aparcament, que es preveu que estigui operativa el dijous, perquè es pugi estacionar mentre duren les obres, just al davant de la urbanització del Bosquet.

També s'ha posat a disposició un servei de transport a demanda "des del final del caminet fins als diferents habitatges", amb un horari de 6:30 hores fins les 21:30 hores.