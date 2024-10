Ajornada la cursa popular 3 Ponts a causa de les previsions meteorològiques

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Les males previsions meteorològiques per a dissabte han obligat a ajornar la cursa popular 3 ponts d'Escaldes, tal com ha informat el comú aquest matí. Així, la prova es farà el 9 de novembre i manté el mateix horari. Els participants del recorregut d’1,7 quilòmetres sortiran a les 18 hores, mentre que els inscrits a la cursa de 3,2 quilòmetres tindran la cita a les 19 hores.

Les persones inscrites i que vulguin anul·lar la seva participació, s'hauran de posar en contacte amb el comú a través del seu correu electrònic, i se'ls hi retornaran els diners, segons informa l'administració. Per la seva banda, les persones que no s'hagin inscrit encara, ho podran fer fins el 7 de novembre a la web del comú.

La cursa dels 3 ponts té la intenció de donar a conèixer, entre els participants, la part alta de la parròquia i promoure l'esport entre la població.