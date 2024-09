La cursa popular dels 3 Ponts tindrà dos recorreguts

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La primera cursa popular dels 3 Ponts se celebrarà el proper 26 d'octubre i comptarà amb dos recorreguts, accessibles a tothom que hi vulgui participar. El primer recorregut serà d'1,7 quilòmetres i de caire més familiar, mentre que el segon serà de 3,2 quilòmetres i tindrà classificació. La cursa començarà a les 18 hores i finalitzarà al voltant de les 20.30 hores de la nit al Prat del Roure.

El comú ha dissenyat la cursa dels 3 Ponts amb la voluntat de fomentar l’activitat física per a tothom i per donar a conèixer part del patrimoni cultural de la parròquia. I és que els corredors que facin el recorregut de 3,2 quilòmetres travessaran els tres ponts històrics de la parròquia: el pont de la Tosca, el pont dels Escalls i el pont d'Engordany, restaurats fa pocs mesos. Aquesta prova es podrà dur a terme també per equips amb una classificació pels cossos especials i una per grups de persones dels comuns.

Tots els corredors que es donin cita a la cursa popular dels 3 Ponts podran córrer disfressats, acompanyats del seu gos o, fins i tot, arrossegant el cotxet dels més petits de la casa. Les inscripcions ja estan obertes i es poden formalitzar a través de la pàgina web del Comú fins el 24 d’octubre.