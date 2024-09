La reparació de la graderia de l'Estadi Comunal tindrà un cost estimat de 397.000 euros

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú d’Andorra la Vella ha convocat el concurs nacional de reparació, reforma i embelliment de l’Estadi Comunal de cara als Jocs dels Petits Estats de l’any vinent, amb un cost estimat de 397.000 euros. Aquesta seria la segona fase de la reforma de la instal·lació després de la que va fer-se durant l’estiu amb l’actuació sobre el tartà de la pista d’atletisme. Segons el plec de bases del concurs, els treballs a efectuar són la reparació i embelliment de la graderia i marquesina per l’interior i per l’exterior de l’estadi, així com la substitució i/o reparació del paviment de l’entrada exterior i escales.

Entrant en detall en la zona interior de la graderia, les bases estableixen que s’han de reparar les fissures, esquerdes, despreniments i demés desperfectes que es puguin trobar en el formigó de la graderia, la reparació puntual de la coberta de la marquesina als llocs on hi ha filtracions, o la substitució dels seients actuals per uns de nous auto-abatibles (plegables). A nivell exterior, s’haurà de desmuntar el revestiment vertical de la fusta de la façana exterior, se n’haurà de col·locar una de nova amb panells d’alumini, i s’haurà de reparar el formigó que es troba a la part exterior de suport de les grades. A més, també s’haurà d’enderrocar el paviment de rajoles de l’entrada i formar-ne un de nou asfàltic, sanejar el mur de contenció lateral de l’estadi, substituir els tendals de sobre de la graderia per uns de nous, o col·locar un nou rètol exterior a l’Estadi.