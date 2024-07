Comencen les obres previstes a l’Estadi Comunal

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les obres per a portar a terme les reformes programades per a l’Estadi Comunal ja han donat el tret de sortida. La part més important s’escometrà al tartan del recinte, on es faran els treballs de substitució de la capa superior de material sintètic de la pista d’atletisme per a la seva renovació i el nou marcatge de cara als Jocs dels Petits Estats del maig del 2025. En principi, la durada dels treballs serà d’unes quatre setmanes i el dilluns 19 d’agost, tant la pista com el camp verd tornaran a estar operatius per al seu ús normal. L’adjudicació d’aquest concurs es va fer el passat mes de maig per un import total de 118.000 euros per renovar els prop de 4.500 m2 de superfície sintètica de la pista d’atletisme. La segona fase acollirà la renovació de la grada i els vestidors.