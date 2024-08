El comú destina 26.125 euros a l'auditoria sobre la gestió econòmica de Marsol

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra la Vella ha adjudicat per 26.125 euros l'auditoria econòmica del mandat de Conxita Marsol del 2020 al 2023, segons publica el BOPA aquest matí. La feina ha estat encarregada a OCPS Auditors mitjançant un concurs de modalitat ordinària que es va convocar el juny passat.

El comú encapçalat per Sergi González i Olalla Losada va assegurar al moment de fer-se pública la intenció d'analitzar els comptes del segon mandat de Marsol que no hi havia "cap mena de desconfiança entorn de la gestió efectuada durant l'anterior mandat" i que l'auditoria es feia emparant-se en la Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i d'estabilitat pressupostària i fiscal, que preveu aquesta possibilitat a l'article 8.4.