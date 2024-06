El comú convoca un concurs per fer una auditoria de la gestió econòmica de Marsol

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El comú d'Andorra la Vella ha convocat un concurs per adjudicar els serveis d'auditoria de la gestió econòmica del mandat 2020-2023, el segon encapçalat per Conxita Marsol com a cònsol major de la parròquia, segons publica el BOPA.

Les empreses interessades en la convocatòria poden consultar les bases del concurs a la web de la plataforma de contractació del sector públic a partir de demà i les ofertes es poden presentar fins a les 15 hores de l'11 de juliol. L'obertura de pliques es farà el 18 de juliol al matí de manera telemàtica per la plataforma.