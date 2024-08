El comú aprova un augment de deu minuts del temps màxim d’estacionament en zona comercial

Publicat per Gerard E. Mur Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú d'Andorra la Vella ha aprovat aquesta tarda un augment de deu minuts del temps màxim d'estacionament en zona comercial, que passa de 20 a 30 minuts. La minoria s'ha abstingut. La corporació també ha acordat arrendar un terreny situat a l'Antic Camí Ral per poder-hi construir un pàrquing que podria incloure places i serveis per a autocaravanes.

En la mateixa sessió del consell, el comú ha donat el vistiplau a les bases del programa Reviu amb crítica inclosa de la minoria. Amb aquest programa es pretén ampliar el parc d'habitatge social de la parròquia, incentivant la reforma de pisos en mal estat amb una subvenció del 20% de les obres. La partida assignada al Reviu és de 150.000 euros. Per a David Astrié, conseller de la minoria demòcrata, el pressupost és insuficient: "Tenim una partida pressupostària de 150.000 euros que pensem que és tímida. Si realment s'aposta per posar un parc d'habitatge comunal a disposició de la gent com més ràpidament millor, pensem que s'hauria hagut de destinar una partida econòmica més important. Amb 150.000 euros què podem fer? Tres, quatre reformes? Nosaltres hi hauríem posat molt més, entorn de un milió".